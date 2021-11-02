鍍面大廠燁輝(2023)今年以來受惠鋼材平均銷售單價走揚，出貨也持續暢旺，第三季營收續寫單季新高，獲利可望同步向上，展望第四季，燁輝外銷狀況仍不錯且美國鋼價仍居高，整體業績可望維持高檔。

受惠今年以來內、外銷價格、出貨量俱揚，至第三季底止，燁輝營收、獲利逐季走強，第三季營收持續創高，第三季合併營收達243.65億元。

燁輝第二季稅後淨利11.69億元創下新高，每股淨利為0.62元，隨著第三季營收續揚，有利燁輝第三季獲利再優於第二季，單季EPS估在0.7~0.8元，累計前三季EPS估在1.9~2元，創下同期最佳表現。

展望第四季，短期內銷事業受到客戶庫存水位偏高影響，但營收占比近8成的外銷接單穩健，對美國單月出貨近2萬噸，加上燁輝(中國)接單、出貨狀況也自限電後回穩，預計保持每月12、13萬噸左右高檔。

整體來看，隨著亞洲鋼市逐步回溫，且原物料價格居高不下，近期鋼價有撐，上游中鋼第四季報價平穩，有助鋼市續穩，助益燁輝本季業績續穩高檔，全年營運也將創下新高紀錄。