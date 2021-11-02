房市多頭持續，吉家網董事長、房仲公會全聯會榮譽理事長李同榮2日指出，房市正式邁入景氣技術第六循環主升段，不過明年房市將面臨全球QE縮表、通膨營建成長大增、利率上升、蛋白區漲勢是否持續、預售假性需求爆增、政策打房升級、兩岸衝突升高等七大挑戰。

李同榮表示，全台房市自2018年第三季全面止跌，2020年在剛性需求支撐、營建成本高漲、通膨保值心態等環境下，在疫情蔓延中逆勢上揚，全台各都各區各類產品價量齊揚、遍地開花，預期全台房價平均上漲達10%以上，全年交易量也將上看35萬棟。

對於明年房市動能能否持續？李同榮指出，美國聯準會可能在11月就會宣布啟動QE退場機制，一旦QE提前縮表，勢必影響全球資金流動，間接抑制泛濫資金流入股市與房市。

通貨膨脹初期對房市有保值心理的激勵，中期會帶動搶購風潮，末期則會銷售率下滑，產生停滯性通貨膨脹，對房市產生不利影響，目前台灣消費者物價年增率在3％範圍內，若明年通膨超過5％，且營建成本持續上升，對房市是嚴峻考驗，能否轉嫁至市場是一大關鍵。

一旦全球QE提早縮表，緊跟而來就是利率提升的壓力，升息初期會較溫和，對房市的影響較有限，但中期而言，就會是一大警訊。

此波段住宅市場由中南部及蛋白區領漲、推升市場，但持續動力有待換屋需求量能跟進，否則市場持續推動量能將面臨蛋白區房價是否會漲不動的挑戰。近年中南部房價漲幅較高，在稽核困難下，紅單炒作依然猖獗，若預售假性需求爆增、炒作持續擴大，將縮短主升段持續動能，上升趨勢就會提早終止。

此外，房市漲勢難擋，面對地方選舉與民意壓力，政府可能加重打房政府力道，若力道過猛就會有硬著陸的危機出現；兩岸衝突升高，也帶來經濟與房市發展的潛在風險。