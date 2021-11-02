前駐紐西蘭代表介文汲昨接受專訪時表示，台北市長柯文哲是他見過最爛的台北市長，最大功能就是只會罵衛福部長陳時中，那這樣不如做名嘴算了。

介文汲昨（1日）接受廣播節目「千秋萬事」專訪，面對主持人王淺秋談論民眾黨對四大公投的態度，介文汲表示，「民眾黨不要相信啦，你去看看大巨蛋就知道了，我們這個全台灣最大一個政治騙子，就叫民眾黨目前的那個柯P市長」；介文汲更怒轟，柯文哲用大巨蛋騙台北市民騙了8年，現在稱大巨蛋要蓋好了，但不是衍生出許多問題，「怎麼現在快蓋好了呢」，且柯說要辦弊案，有哪一個做出來了？

介文汲稱，自己是台北市民，從小就是在台北出生長大，介直言，自己認為柯文哲是他見過的台北市最爛的一個市長，「就只靠一張嘴，沒有願景、沒有進步、沒有看到改變，也沒有一點希望」；介並痛批，和前幾任市長有做出東西相比，台北在柯文哲任內白白浪費8年，柯做台北市長他都不知道有什麼願景。

這時，王淺秋表示，柯文哲最大的功能，就是在台北市罵陳時中，介文汲則回應，「就如此而已，就罵給你爽啊，那你做名嘴算了啊，市長是要建設的，他建設了什麼」？

介文汲並點出前幾任台北市長對台北的貢獻，如前台北市長高玉樹和黃大洲對台北的建設和改革、還有前台北市長郝龍斌的花博、前總統馬英九對內湖南港的規劃，這些對台北都有重大改變，但對於柯文哲，介直接批評，自己不知柯文哲會留給台北市什麼？「路越來越爛，交通也沒有看到改善，台北有新的規劃和願景嗎？有走上國際化、有更現代化嗎？通通沒有」。

王淺秋聽完表示，柯文哲這樣罵一罵、酸一酸，民眾黨的民調支持度就高於國民黨，介文汲也直言，「國民黨給他一個官位做算了，國民黨發言人就好了，他罵得很好聽，罵得很過癮就對了」。王淺秋更喊話民眾黨，在公投議題上，不要做「騎牆派」，請負責任表達自身的態度。