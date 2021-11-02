前主播蔡尚樺近來轉型成為主持人，主持綜藝節目《全明星運動會》有著亮眼表現，也靠《全民星攻略》獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎，轉型得相當成功，個性親民的她時常在IG發文分享生活，日前她難得曬出泳裝照，小露性感的風格讓粉絲都眼睛一亮。

蔡尚樺日前出遊挑戰SUP立槳，平常都包緊緊的她難得換上泳裝小露性感，她也開心發文分享體驗心情，「雖然天氣陰陰的但真心覺得值回票價～立槳真的很容易上手，但我只要一站起來就雙腳狂發抖，實在太怕摔下去還是乖乖盤腿划就好」，她也提到教練不但貼心幫她拍照，甚至還出動了空拍機。

超用心的教練讓她直呼值回票價，「拍到我以為他是要來幫我出寫真集的」，也因為凌晨四點半就起床出團，讓她透露划完3小時後，她要立刻去睡一波回籠覺，「下次要再去挑戰不同景點」，蔡尚樺也曬出教練替她拍的照片，只見她身穿一字領黑色連身泳裝，領口的荷葉邊是黑白相間。

泳衣保守又不失甜美性感，十分符合蔡尚樺的風格，露出了一雙白皙長腿和香肩，難得的福利引來2.4萬人按讚，不少網友都稱讚她：「這個泳裝好撩人」、「好美」、「沒看過這麼美的麻豆」、「好可愛」、「尚樺，OMG! OMG!」、「哇！這張有厲害」、「好美，漂亮的尚樺」。