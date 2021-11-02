10月下旬封盤暫停接單的豐田（Toyota）品牌五款進口車Camry、Prado、GR Yaris、Super、Sienna，豐田總代理和泰汽車（2207）2日宣布，2022年式新車正式接單報價，較舊年式調漲1.4萬～6萬元不等，換算漲幅為2％～3.4％，漲幅符合市場預期，即日起重新開放經銷商針對上述五款進口車以調漲後售價接單。至於封盤前已經簽訂的購車契約，和泰汽車表示，仍將按原先議定的價格交車。

和泰車指出，Camry新車價從95萬～119.9萬元，調漲1.4萬～2.6萬元不等，頂級的2.5HV旗艦款維持139.9萬元不變；Sienna新款定價為227萬～284萬元，調漲5萬元；Prado新定價為246萬～285萬元，調漲6萬元；Supra新定價為206萬～259萬元，調漲6萬元；GR Yaris調漲6萬元，新定價為185萬元。