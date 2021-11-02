桃園機場公司今（2）日公布桃園國際機場2021年1至9月營運統計數據，貨運量受惠航空貨運需求強勁維持成長，1至9月已達207萬公噸，較去年同期增加25.3％。展望第四季為傳統貨運旺季，全年貨運量預估上看280萬公噸，再創歷史新高。

機場公司表示，桃園機場貨運持續成長，貨運量較去年同期增加25.3％，成長率在東亞主要機場排名第二。後續在5G等遠距商機持續帶動高科技產品出口，加上歐美耶誕及新年假期將至，海運塞港缺櫃缺工狀況未有緩解，導致貨物由海轉空轉單效應持續、國籍航空陸續引進貨機擴大運能等因素影響下，貨運熱絡持續成長。

另受COVID-19疫情及邊境管制影響，入出境旅客為68萬794人次，較去年同期減少90.5％；航機起降7萬6974架次，較去年同期減少16％。2021年疫情影響跨國商務交流及旅遊需求，桃園機場今年旅客數預估在100萬人次以內。

據國際機場協會（ACI）及國際航空運輸協會（IATA）之預測，全球航空載客量有望從谷底回升，預期國際旅客量可望於2024年恢復疫情前水準，但復甦程度仍取決於國際疫情趨勢、各國邊境管制力道與疫情管控相關配套措施。

目前各地區復甦情勢各異，亞太地區在2021上半年平均國際客運量僅為2019年同期之5％，顯示包含桃園機場在內的主要亞太國際機場復甦速度，將較國內航線機場緩慢。

機場公司全力配合政府邊境嚴管政策，調整營運重心落實國門防堵疫情不成為破口，仍維持24小時營運服務，同時趁疫情期間旅客較少之際，加速第三航廈工程與基礎建設更新，提升機場服務智慧化與自動化。