香港為與大陸免檢疫通關鋪路，近日大減到港豁免檢疫群。香港研究協會今（2日）公布調查，有4成半港人不滿港府推動與大陸通關的進度，也有超過3成人不接受使用有追蹤功能的「過關碼」為免檢疫條件。

香港研究協會於上月26日至本月1日期間，以電話調查方式訪問1085名香港民眾，就不同的社會民生議題表達意見，其中與大陸通關議題上，有45％人不滿港府工作，只有19％人滿意。但大陸著重疫情追蹤，現在大陸使用的「健康碼」會主動記錄使用者到過的地點，這也成為兩地通關的一個條件。雖然多名港人想通關，但調查結果發現，有32％人不接受使用有追蹤功能的「過關碼」，同時有一半人接受，反應民眾在議題上看法的分化。

香港近日推動不少防疫措施，如在昨日公布由本月12日起全面嚴格管制豁免檢疫安排，取消絕大部分豁免類別外，同時探討安排民眾接種第3劑新冠疫苗加強劑。調查發現有58％人一定會、多數會接種，26％人一定不會、多數不會。根據香港衛生署資料，現已有近443萬香港人完成接種兩劑疫苗，佔整體65.8％。