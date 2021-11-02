新竹1位10歲男童因心室中膈缺損，被醫師建議作關閉手術，但過去免開刀手術都要到外縣市醫學中心，新竹台大分院為讓竹苗地區病童免於奔波，特別引進這項治療技術，順利為男童完成經心導管心室中膈缺損關閉手術，術後恢復良好。

新竹台大分院小兒部小兒心臟科醫師傅俊閔表示，人的心臟有兩個心室，左心室負責體循環，右心室負責肺循環，由心室中膈隔開兩個心室，心室中膈若是有破洞，就是所謂的心室中膈缺損，是最常見的先天性心臟病。

心室中膈缺損，會造成血流從左心室經缺損流到右心室，心室中膈缺損的症狀依破洞的大小與位置而定，小洞除了心雜音以外，其他症狀可能不明顯，大洞就會導致較大的左心室到右心室分流，導致左心室負擔增加，心臟擴大，肺循環血流增加，進而導致小朋友呼吸喘、體重過輕等心衰竭症狀。

若時間久了還可能導致肺動脈高血壓等嚴重併發症，因此需要積極追蹤，於適當時機作心室中膈缺損關閉手術。

傳統上心室中膈缺損必須經由開心手術治療，手術治療效果良好，但因為必須開胸，病人會較不舒服，近年來心導管技術已愈來愈成熟，大多數心室中膈缺損可以用心導管的方式關閉，傷口只有鼠蹊部兩個心導管入針的傷口，一般住院3到4天即可出院正常活動，大幅減少病人的不適感與術後恢復時間。

不過，免開刀的心導管心室中膈缺損關閉手術，只有外縣市醫學中心有這項技術，新竹這名10歲男童如果要做免開刀手術，只能到外縣市的大醫院，為讓竹苗地區病童免於奔波，新竹台大分院特別引進醫學中心等級的治療技術。

傅俊閔並在醫師黃品學、龔柏榕與麻醉科醫師的協助下，順利為這名男童完成經心導管心室中膈缺損關閉手術，男童術後恢復良好。