「五倍券上路3周只收1600元！」五倍券振興效用眾說紛紜，台北市議員李明賢2日於北市議會財建委員會批評，許多非公有市場攤商向他反應振興無用，他要求市府再提方案，並將適用範圍擴及非公有市場和夜市攤販。北市市場處回應，未來將針對列管但無證攤販，舉行說明會宣導熊好券市集券，明年也已編列1億預算擴大振興。

李明賢指出，他周日前往內湖區七三七、湖光傳統市場，不少攤商對他大吐苦水，感嘆連鎖百貨、大賣場及電商各自推出促銷優惠，導致攤商獲益有限，還有業者無奈表示「願意找零，五倍券才能收多一些。」他認為政策應雨露均霑，因此才在議會提案，期能對基層攤商有幫助。

議員潘懷宗追問，不少攤商擔心申請稅籍後會出現追稅問題。產業局長林崇傑對此解釋，熊好券有5種券，僅有響購券需要開統編，若業者有開統編，可同時申請響購券和市集券。此外，去年疫情時北市府曾推出抽獎活動，為了不影響參與意願，希望攤商登記稅籍不被追稅，現已取得國稅局同意。

議員林穎孟則批評，市場處只看見公有市場需求，卻忽略非公有市場，明明疫情時如此配合防疫措施，卻享受不到紓困、振興的好處時，不少人感嘆自己是次等公民、被遺忘的孤兒。

市場處長陳庭輝回應，公有市場攤商都享有2種券的福利，現已將非公有的市場攤商納入市集券行列，未來也會針對列管、無證攤販舉行說明會推廣熊好券。另外，明年也會再編1億振興費用，等熊好券這波振興結束後，明年再祭出新方案辦理振興活動。