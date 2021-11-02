為搶搭1111光棍節風潮，宜蘭市公所與東門夜市合作，民眾出示身分證或健保卡正本，身分證字號加上出生年月日數字中有2個「1」，就可獲得面額50元的「Yes！券」2張，超過2個「1」，有多少「1」就能領多少張「Yes！券」，市公所盼能藉此促進消費、刺激經濟。

宜蘭市長江聰淵表示，宜蘭市的東門夜市不論是烤肉、冷飲等都深受民眾歡迎，民生用品、服飾等便宜又實惠，市公所與東門夜市結合推出「Yes！券」（夜市券），預計發出超過17萬元面額的「Yes！券」，不只可在東門夜市消費，還可以保留存根聯參加抽獎。

市公所表示，符合資格的民眾11月5、6日傍晚6時，在東門夜市和睦路近新興路側，可出示身分證或健保卡正本領取，超過2個「1」就依「1」的數量贈送等量的「Yes！券」，民眾可持「Yes！券」在東門夜市合作的商店消費。

除了5、6日每天都發送限量1400張的「Yes！券」，市公所推出線上預約登錄，提供實體活動日無法到場的民眾登記，可在活動官網（https：／／2021yilan-shopping.hiweb.tw／）事先登錄，前300名完成登錄者，即可在11月8日至11日每天傍晚6時至10時間，前往東門夜市管理委員會辦公室領取，使用期限至12月19日。