指揮中心今天公布第13輪公費疫苗提供BNT、AZ第一劑及第二劑接種，明天起開放預約，首先是明早10點先開放BNT疫苗預約、下午2點開放AZ，預約截止時間皆在4日中午12點，5日開打。

指揮中心表示，本輪共開放4種族群預約AZ及BNT疫苗，兩種廠牌第1劑和第2劑皆有。BNT第一劑12歲以上都可預約接種，第二劑則是10月8日前已接種第一劑BNT的18歲以上民眾，AZ部分，想混打的民眾有福了，AZ第1劑再度開放50歲以上民眾接種，第二劑則是8月27日前接種AZ的18歲以上民眾，都可預約接種第二劑。

符合本輪資格的民眾，今天下午2點起會陸續收到提醒簡訊。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥提醒，請符合資格的民眾依照時間上網完成預約。

為了緩解大量預約人流，第13輪採分流預約，BNT將在明天上午10點起開放，AZ則需等到下午2點，兩種疫苗預約皆至11月4日中午12點止，施打日程為11月5日至12日。

至於指揮中心11月計畫開放AZ混打mRNA疫苗，是提供BNT與莫德納？發言人莊人祥表示，這兩款疫苗都在考量當中，但還要考慮年底前的到貨量，以及保留第二劑的施打量並評估能否在年底完成，才會考慮開放混打的疫苗數量，因此BNT、莫德納都在混打的考量名單中。

第12輪接種進行中，昨（1日）疫苗接種共25萬1249劑，目前疫苗人口涵蓋率73.77％，劑次人口比為107.47（劑／每百萬人），第2劑人口涵蓋率為33.7％。