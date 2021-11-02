迎戰雙11電商折扣大戰，電信商各出奇招，中華電(2412)Hami市集推出「聲控購物」，搭配Hami Point點數兌換，台灣大(3045)則結夥旗下電商momo實力，推雙11限時回饋，同樣也是祭出momo幣，換言之，本次的雙十一檔期，電信業尬場也同在點數經濟領域一拚高下。

中華電展現AI技術實力，推出台灣首創聲控購物服務，i寶貝智慧音箱結合Hami市集，家中常備用品、生鮮蔬果、生活百貨等指定商品，「一聲令下」立即完成購物，全品項免運費宅配到家。i寶貝智慧音箱除了獨家國台語聲控智慧家電/MOD、播放KKBOX音樂外，現在又提供台灣消費者創新的購物體驗。

中華電表示，美國電商龍頭Amazon在2017年開始跨入語音購物領域，後續Google、Apple、阿里巴巴亦嘗試跟進，台灣至今則尚未見到類似服務；市場研究機構eMarketer調查，2020年美國智慧音箱使用者有26%每月至少使用一次聲控購物，推估2021全年將有2350萬人曾使用智慧音箱購物。中華電信藉由自主研發的AI語意分析技術，攜手Hami市集推出全台第一個聲控購物平台，無須開手機、電腦就能聲控完成日常用品採買。下達簡單指令：「i寶貝，我要買洗衣精」，i寶貝智慧音箱立刻化身購物幫手，將Hami Point點數兌換成商品宅配到家，且運費全免。

台灣大則是號稱打造最多元的優惠活動，即日起至11月11日，申辦iPhone 13指定資費，額外加送2000元momo幣，網路門市申辦iPhone 13系列搭配1399元以上專案，再加購配件，最高送5000元momo幣，且為滿足用戶不同的需求，台灣大網路門市提供家電自由選、5G單門號案等多元專案，申辦指定資費最高可得3000元momo幣，雙11活動期間，家電自由選特別推出超人氣Switch OLED新版主機+遊戲片專案，專案價只要0元。

不僅如此，台灣大結合集團電商實力，深受momo用戶青睞的台灣大5G「mo幣多」專案，也推雙11限時回饋，申辦1399元5G「mo幣多」專案，加碼贈3000元momo幣，搭配原有momo幣回饋方案，2年合約期間最多能獲得24600元momo幣，用戶到網路門市申辦「mo幣多」指定專案，還能再額外獲得Google Nest Mini智慧音箱。