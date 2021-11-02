電池材料廠康普(4739)第3季合併毛利率為12.53%，季減1.08個百分點，單季稅後盈餘為1.4億元，季增23.68%，累計前3季稅後盈餘為3.5億元，年增3.02倍，每股盈餘為3.56元，受到股價漲多、獲利了結賣壓出籠影響，康普今打入跌停、收154元，美琪瑪(4721)同步走弱、收跌逾5%。

康普集團成立於1992年，主要產品為PTA氧化觸媒、電動車動力電池材料、化學肥料及特用化學材料，近期Tesla股價狂飆，帶動電動車電池及零組件相關廠商股價同步飆漲，康普股價亦漲勢凌厲，不過今天遭逢賣壓，股價以跌停作收。

目前電動車主流動力電池是鋰離子電池，而其中三元鋰離子電池約占6-7成比例，在動力電池領域占據主導地位，且動力電池在電動車整車成本中占比接近40%，是電動車成本占比最大的部分，電動車成長帶動了動力電池需求增長，動力電池相較傳統消費性電子產品應用行駛上講究續航力、重量、瞬間功率輸出等，對於能量與功率密度要求更高，也讓電池材料的選擇上持續演進，越來越多電池供應商投入開發行列，且電動車電池的使用量高於3C產品甚多，也讓鋰電池需求大幅成長。

根據工研院材化所推估，119年電動車動力鋰電池需求量達554GWh，是106年全球電動車動力鋰電池需求的12倍，根據Global Market Insights統計，全球鋰離子電池市場規模106年至113年將每年成長約17%，於114年將達到930億美元。

由於鋰離子電池係透過鋰電子傳導，所使用之關鍵原材料為正極材料、電解液、負極材料及隔離膜，目前市場上鋰離子電池主流正極材料可分為鋰鈷電池(LCO)、鋰錳電池(LMO)、三元系鋰鈷鎳鋁電池(NCA)、三元系鋰鈷鎳錳電池(NCM)及磷酸鋰鐵電池(LFP)，康普所生產之動力電池材料主要應用於三元係鋰電池(NCA及NCM)正極材料。

受惠於電動車及各項產品需求暢旺，康普第3季合併營收為18.83億元，季增3.24%，營業毛利為2.35億元，季減5%，單季合併毛利率為12.53%，季減1.08個百分點，單季稅後盈餘為1.4億元，季增23.68%，單季每股盈餘為1.42元；累計前3季合併營收為54.01億元，年增34.42%，營業毛利為6.98億元，年增1.05倍，合併毛利率為12.94%，年增4.48個百分點，稅後盈餘為3.5億元，年增3.02倍，每股盈餘為3.56元。