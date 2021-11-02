籌畫、興建12年的高雄流行音樂中心，高雄流行音樂中心周日正式啟用，高流不僅成為高雄最亮眼的城市新地標，周邊房市發展也跟著水漲船高，根據台灣房屋集團統計，高流周邊近5年中古房價變化，從2017年的平均每坪14.5萬元，年年攀升，至今年，每坪均價來到19.4萬元，近5年房價漲幅33.79％。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮2日表示，高雄流行音樂中心結合西班牙知名建築團隊與台灣團隊設計操刀，特殊的六角形建築構造極具特色，夜晚配合燈光舞出，更加點綴高雄港灣美景，不僅大幅改變市容地貌，更已成為高雄知名地標。

李家妮指出，雖有公共建設利多加持，但，購屋者仍有「喜新厭舊」的偏好，高流周邊仍有不少屋齡30年以上華廈，漲幅不大，平均單價還在11到15萬元，因此，整體區域中古均價，仍在一字頭，而一些屋齡較新、具景觀優勢的住宅大樓，像是百立海洋帝國、國硯等，仍保有不錯行情，近一年平均成交價仍有3字頭以上實力。

李家妮認為，生活圈能擁有國際級的展演中心，相對提升周邊環境素質文化，進而吸引認同客層，隨著高流正式啟用，鄰近結合駁二藝術特區、西子灣、愛河特區等著名觀光景點，受觀光效益推波助瀾下，勢必更加活絡地區發展。

她說，高流所在的亞洲新灣區，因為擁有高雄展覽館、高雄港埠旅運中心、高雄市立圖書館總館等五大公共建設，未來更將打造為5G AIoT科技重鎮，區段並擁有百年西臨港線化身的高雄輕軌繞行，生活機能全面升級，未來，環狀輕軌成圓之後，南北交通串連，都讓此區更具發展動能，利多簇擁下，勢必推升整體房市價量走揚，中古屋均價也將朝2字頭邁進。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店東陳志遠表示，「高雄流行音樂中心」佔地涵括鹽埕、苓雅及前金區，屬於愛河生活圈，以愛河為中界，整體房市發展多集中在東側的苓雅及前金區，西側屬鹽埕社區開發較早，多高屋齡住宅，但看準未來商機，高流至鹽埕區中心一帶，近年也陸續推出不少大樓建案，替社區注入新活水，包括老字號華王飯店也由興富發集團買下，拆除後將推出景觀大樓，目前區域新屋單價站穩2字頭，中古房價也受惠補漲。 而東側的苓雅及前金商圈，屬於發展成熟的商住混合區，區內擁有漢神百貨、國賓飯店等商業發展優渥，從海邊路到河東路沿線一帶的高樓層住宅，能盡覽愛河景觀優勢，吸引不少中高端置產族目光，也讓房價更具優勢，區內知名指標住宅「國硯」就曾以每坪68.7萬元，穩坐高雄豪宅王，相對帶動周邊房價齊揚。

陳志遠指出，高雄流行音樂中心啟用，不僅活絡商圈價值、帶動住宅需求，也象徵亞灣區發展邁向新里程碑，未來整體房市前景也更樂觀可期。