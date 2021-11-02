工業電腦廠研揚（6579）於中華民國商業總會所舉辦的第75屆商人節大會暨「金商獎」頒獎典禮中，榮獲110年度「中華民國優良商人」殊榮。由總經理林建宏代表領獎。

第75屆商人節大會暨「金商獎」頒獎典禮1日舉行，包括立法院院長游錫堃、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、內政部長徐國勇和各部會長官一同蒞臨現場。

「金商獎」中華民國優良商人選拔是根據公司進出口實績、革新商業經營管理績效卓著、熱心社會公益、環境保護有特殊貢獻者、及創造就業機會等面向進行評選；受獎項目分為「優良商人」、「優良外商」、「優良外國駐華商務單位」、「優良老店」等獎項。研揚在各個評比項目皆符合此獎項的評選要求，總座林建宏因此榮獲「優良商人」獎項。

林建宏表示，研揚一直秉持「以人為本、誠信篤實、卓越創新、以客為師」的經營理念，長期穩定獲利與成長。對於科技人才養成、創造就業機會，以及促進勞資和諧向來不遺餘力。

同時，未來也將持續善盡社會責任，協助偏鄉學校發展科技教育，並關注環境保護議題，發揚「好還要更好」的研揚精神，不斷挑戰自我、不斷創新，成為工業電腦優等生、智慧物聯網的最佳合作夥伴。