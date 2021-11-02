已有40多年歷史的板橋第二體育場暨2017年租約到期的救國團舊址已閒置3年，新北市政府原計畫以ROT方式將場館委外經營，但招商不順，議員質疑招商緩慢，新北市長侯友宜表示，當時3次ROT招商都流標，後改為BOT，最快2023年初招商。體育處規劃將打造如「台北小巨蛋」、可容納1.2萬人的運動休閒場館。

市議員戴瑋姍今於市議會總質詢指出，地方民眾都很期待市府興建運動場館，中間到底發生什麼問題，為何未做好妥善評估？招商案已延宕3年，要求市府加快腳步，勿讓黃金地段的空間閒置浪費，一定要好好規劃。

侯友宜表示，那塊地對板橋太重要，開發成本要150億元，因先前ROT招商不順才有所延誤，現改為BOT規劃，還有私有土地需整合，預計明年3月完成可行性評估、9月完成先期規畫，後年初啟動招商，盼能滿足當地民眾所有的運動娛樂休閒需求。

體育處長洪玉玲補充，板橋第二運動場基地位於板橋區光華段419地號的土地，將以體育場用地全區整體規劃方向辦理，基地周邊主要為人口發展密集社區，為板橋西區重要的休憩活動空間，基地面積約13147坪。

洪玉玲表示，未來將以多功能運動場館為規劃兼具運動聚點功能，引入運動服務業、餐飲零售業、觀光旅遊業、會展與其他關聯產業，打造興建一座類似「台北小巨蛋」，可容納的1.2萬人的運動場館，完成後可以提供運動休閒產業一條龍服務，帶動地方發展，之後規畫設計出來，會再向地方民眾說明。