新冠疫情爆發使得全台三級警戒，也帶動餐食外送服務浪潮，卻導致紙製便當餐盒等廢棄物增加快速，為倡導環保概念、達到外送「零廢棄」，中國醫藥大學學生組成「Miss Eco一口覓食」團隊，推出可循環再利用的盒器，受邀參加行政院環保署舉辦的「2030超越圈圈」循環經濟新創展。

「Miss Eco一口覓食」是中國醫藥大學中醫學院中西醫雙主修學生陳妍廷，以及中醫系學生洪和晴、蔡嘉容、張善齊等人在今年3月自主成立，為全台首創、使用循環餐具的環保外送平台。陳妍廷說，希望透過這個團隊的協助，不只推動環保意識，也讓健康、環保與質感品味能兼具。

中國醫大指出，此團隊是與環保餐具新創企業「青瓢」合作，提供合作的餐廳或店家環保餐盒，而消費者在下次點餐時，就能將這個循環使用的餐盒交還外送員、或是自行送回合作餐廳，藉以減少一次性垃圾使用的情況。

秉持「讓外送變環保、讓環保變方便」的創業使命，團隊成員洪和晴說，「Miss Eco一口覓食」除提供一般用戶訂餐的環保餐具，也開放企業訂餐、包周訂餐等，目前合作夥伴也主打在地小農餐廳、低碳蔬食，盼傳遞台灣綠色環保概念，帶領民眾友善環境、邁向永續。

中醫大創意發想實驗室主持人袁明豪協助輔導該團隊，他說，這些學生為實踐永續生活理念，在實習階段就將創業計畫的商業模式導入市場，追求理想的勇氣令人感動。

積極推動減少一次性垃圾的使用、達到環保訴求，「Miss Eco一口覓食」頗受肯定，更接連獲「教育部青年發展署2020 Young飛行動全球計畫」年度績優團隊暨人氣獎、「2021台灣尤努斯創新獎」優等獎。