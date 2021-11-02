青少年BNT疫苗第2劑接種政策尚未底定，中研院生醫所兼任研究員何美鄉今天在臉書上指出，台灣青少年接種第1劑BNT後，罹患心肌炎的機率約為百萬分之13，粗估為美國青少年的2倍，認為各國防疫政策的利弊應就地評估，不可以跟者西方國家人云亦云。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥公布10月27日最新數據，12到21歲接種BNT後共有19例心肌炎個案，分別為16男3女，其中18例為輕症，尚有1例還在住院治療；其中12到17歲共有16位，分別為13男3女。

對於專家指出台灣青少年心肌炎發生率是美國2倍，莊人祥回應，目前國內12至17歲接種BNT第1劑後發生心肌炎的每百萬通報率為男性22.5、女性5.5，但須特別注意的是，美國和台灣的作法不太一樣，美國是每個個案都會病例審查，分子會比較嚴格，當然比較小一點，這牽涉到每個國家通報的敏感度不同。

至於青少年BNT究竟打不打？莊人祥維持一貫說法「會和ACIP專家討論」，針對先前接種BNT青少年不良事件來作研判，到底是否需要接種第2劑，再由專家再來做討論。

至於美國FDA日前通過5到11歲兒童BNT疫苗緊急授權，國內是否有望跟進？莊人祥表示，相關資料還在持續向BNT取得，另外也要看美國CDC是否同意接種，「這都還是在非常初期，需要繼續關注」。