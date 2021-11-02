基隆市公有調和市場今年10月底疑似電線走火引發火警，二樓出現漏水情形，三樓天花板崩塌狀況加劇，由於一樓是市場，人來人往，地方盼能盡速趕工，確保環境安全無虞。

調和市場為複合式公有建築物，一樓是公有市場、二樓是祖孫館，三樓是中正區砂子里民會堂，每層樓平日有許多民眾進出，但10月26日疑似因三樓電線走火引發火警，陸續傳出建物頂樓天花板石塊掉落情形愈來愈嚴重，基隆市議員張淵翔今天上午邀集相關單位到場會勘。

基隆市公有調和市場上月底發生火警，三樓天花板崩塌加劇。（陳彩玲攝）

市場管委會主委簡志騰向市府陳情，調和市場已有40多年歷史，好不容易在地方民代努力下，去年得到中央補助，進行耐震補強及拉皮工程，但因梁柱鏽蝕比預期嚴重，去年7月暫時停工變更設計、追加預算，工程延宕多時，導致建物多處漏水、崩塌情形，希望能趕緊復工並加強趕工。

基隆市公有調和市場上月底發生火警，二樓祖孫館出現漏水情形。（陳彩玲攝）

基隆市公有調和市場上月底發生火警，三樓天花板崩塌加劇。（陳彩玲攝）

對此，產發處表示，建築物耐震補強與外牆拉皮的工程已在11月1日復工，預計明年2月完工。另外，砂子里代理里長陳文生提及，火災發生前，建物屋頂已開始崩塌，因此封閉三樓里民會堂，火警當下才未有人受傷，否則後果不堪設想，盼市府趕緊發包修復屋頂。

市議員張淵翔指出，火警不只造成三樓崩塌狀況變嚴重，二樓祖孫館也出現漏水情形，館方為預防再次發生電線走火，暫停對外開放迄今，他要求，市府盡快協助祖孫館恢復營運，並盡速發包修復三樓里民會堂屋頂。

張淵翔進一步表示，希望建築物耐震補強與外牆拉皮工程，能在農曆新年前完工。另外，要求相關單位全面盤點公有建築物，優先檢視年分已久建物，以免再次發生類似案件。