苗可麗曝與龍劭華最後對話 「末四碼1468」成愛的密碼

金鐘視帝龍劭華9月14日驟逝，他生前參與拍攝的公益影片《用日常記住你》，片中飾演失智症患者，飾演他老婆苗可麗2日在媒體茶敘中回憶與龍劭華的最後對話，她說之前龍哥私訊她：「妹仔、妹仔，妳買給我的襪子破掉了，妳幫我買。」她說：「因為龍哥說自己睡不好，當時才想說買這穿5層的襪子給他。」苗可麗慶幸：「幸好我有幫龍哥買，這中間來來回回的對話好幾天，我們最後對話就停留在末四碼。」

苗可麗、JR紀言愷與龍劭華在公益短片中飾演一家人。（陳俊吉攝）

苗可麗、JR紀言愷與龍劭華在公益短片中飾演一家人。（陳俊吉攝）

苗可麗、JR紀言愷出席公益影片《用日常記住你》（陳俊吉攝）

苗可麗說，她當時心想若是送給龍哥，龍哥一定會不好意思而不願意收，所以就直接代買，龍哥還笑問她：「妹仔，什麼是末四碼？」而這「1468」末四碼也竟成為他們之間最後的對話，龍哥過世當晚，她反覆聽了這句話一整話，「想證明這不是真的」。她現場也公開龍哥傳給他的笑哈哈貼圖，與播放龍哥生前和她的對話，現場氣氛溫馨中帶著感傷。

苗可麗、JR紀言愷與龍劭華在公益短片中飾演一家人。（陳俊吉攝）

苗可麗慶幸與龍劭華組後仍合作了這部公益短片。（陳俊吉攝）

龍劭華驟逝當天，苗可麗剛好在錄影，錄影當下一直接到一個陌生來電，剛開始以為是詐騙電話，還跟經紀人說，「通常詐騙電話到6點不會再打了」，接了電話後還覺得相當不真實、不相信，「我剛剛還跟他在通電話，他的聲音相當有元氣，怎麼可能？！」苗可麗透露，後來收工回家時，回放下午與龍哥的對話，「我就沿路哭回家，自己對著空氣跟他說了很多話，幸好我們最後還有一個這麼有意義的影片」。她說正好呼應片名：「用日常記住你。」

苗可麗秀出龍劭華穿五層襪子的可愛照片。（林淑娟攝）

此外，影片監製葉天倫透露，在龍劭華逝世後一周，夢到與龍劭華在拍外景，龍哥在休息室依然很有元氣的在等戲，但中間兩人沒有對話，似乎意味著要你們放心，「他就是去接天上的通告了」。JR則難忘拍片時每一次與龍哥「喇低賽」的日常。

由青睞影視製作，並邀請永遠的金鐘視帝龍劭華、金鐘視后苗可麗與男星JR紀言愷主演公益影片《用日常記住你》，替「聖仁失智症照顧家園」項目計劃發聲，籌建一座讓失智長輩安心變老的家。該片根據失智症聖母家屋真人實事所改編，情節催淚，苗可麗直呼：「片中每一段老公對一切的遺忘都徹底打中我。」並感受送劇中老公（龍劭華飾）去養護中心那種無奈，她坦言：「雖然對方感覺什麼都不知道，但我知道，我要把他留在那裡，我真的於心不忍！自己的無能為力也讓自己充滿愧疚與不捨！」苗可麗描述劇中永別的情景：「最後永別時他似乎突然記起我，好痛好痛！我放不下他，我走了他怎麼辦？我一直覺得失智的人，像是靈魂被關了起來，他無法表達，但他什麼都知道。」影片後段，看見老公在家屋中平靜的生活，又覺得慶幸能有這樣專業而溫馨的環境為照護家屬們分擔，沒有後顧之憂。

談及是否擔心自己如影片情節老後失智，造成家裡照顧上的負擔？苗可麗親吐：「不會去擔心這個問題，但會將這件事當作一件需要關心的議題！」並認為對於長輩的照顧上，父母親若生病住院，會盡量全程陪伴，「因為子女的陪伴會是最有力的力量」。JR紀言愷也說得儘量在年輕時多運動，多注重飲食，尤其自己現在升格為奶爸，更要注重自己的健康，年老後不讓小孩感到困擾。

苗可麗更難忘一場自己買菜回家後，看到片中老公因摔倒尿褲子的戲，感受到對方因自己造成的問題，困擾與自責，苗可麗有感面對你愛的人逐漸將你遺忘，形容：「那是多麼痛的感受，而被遺忘的人，也無法想像你愛的人忘了你。」她認為：「你的家人將你忘記，那是多麼讓人難過的一件事，所以趁你還記得，別讓後悔有機會滲入你的生命，好好珍惜能彼此感受的每一天。」JR紀言愷也對該情節印象深刻，直喊兩位前輩入戲的狀況，讓相當投入演出。

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