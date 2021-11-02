花蓮「falifali音樂節」本月6日將在玉里鎮登場，屆時將有45個攤位，縣府將免費贈送民眾限量面額100元的原遊券，且當天消費200元以上，還有機會抱走50吋電視機、洗衣機、手機等多項萬元大獎。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮「falifali音樂節」本月6日將在玉里鎮登場，屆時將有45個攤位，縣府將免費贈送民眾限量面額100元的原遊券，且當天消費200元以上，還有機會抱走50吋電視機、洗衣機、手機等多項萬元大獎。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府推廣原住民文化，用耳朵聆聽部落無形之美，辦理「falifali音樂節」，今年邁入第3屆，6日登場，除邀請原住民族金曲歌王桑布伊.卡達德邦.瑪法琉、阿努.卡力亭.沙力朋安等人接力開唱，還免費贈送面額100元的原遊券，供民眾品嚐部落特色美食，且當天消費200元以上，還有機會抱走50吋電視機、洗衣機、手機等多項萬元大獎！

Fali是阿美族語「風」的意思，falifali音樂節今年邁入第3屆，原住民行政處首次移師玉里鎮玉里國小永昌分校舉辦，藉以行銷花蓮南區之美。原住民行政處處長陳建村說，屆時將安排接駁車，分別從玉里火車站及縣道193線行駛至會場。

今年演出卡司有阿努.卡力亭.沙力朋安、馬詠恩、阿布絲、Kasiraw鹹豬肉等多組「拿麼會唱」的實力派歌手，還有榮獲今年金曲獎最佳原住民語歌手獎及最佳年度專輯獎的桑布伊.卡達德邦.瑪法琉，舞台星光熠熠，勢必能吸引不少民眾前往享受最「原」汁「原」味的精彩演出。

原住民行政處推廣小農的農特產品與在地美食，活動當天將發放限量100元的園原遊券，可用在現場45個販售原鄉部落美食佳餚、農特產品及工藝的攤位，同時也祭出消費200元以上即獲摸彩機會，獎品包含50吋電視機、洗衣機、手機等多項萬元大獎，藉以鼓勵消費支持部落特色美食。

此外，活動當天，將進行愛部落i-Tribe WiFi啟動儀式，屆時將同步與新城鄉佳林部落及壽豐鄉平和部落進行視訊連線，分享縣內推動部落免費WiFi計畫成果。