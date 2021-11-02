美股昨夜受能源股與特斯拉強漲激勵，再創新高，帶動台股今天以17094點、上漲26點開出，隨即在台積電(2330)、貨櫃三雄等權值股回神，以及元宇宙、特斯拉等題材族群強勢攻高下，大盤直接攻克17118點半年線反壓，最高衝上17237.09點，高檔反壓順勢出籠，車用電池、二極體先前強勢的族群，成為空方箭靶，指數開始一路震盪向下，終場下跌2.27點、收17065.97點，成交值放大至3872.15億元，為近期以來的最大量；櫃買市場跌2.16點、收215.36點，成交值1489.53億元。

證券分析師張陳浩表示，台股開高反彈，市場一手拉抬晶圓雙及世界先進等，一手倒電子股，使得今日量能爆增至近期大量。貨櫃三雄因市場期待Q3財報表現，今日強勢上漲，而車用電子、元宇宙族群則見賣壓，預期元宇宙及第三代半導體拉回整理後，還有上攻的機會。

張陳浩說，台股開高反彈遇季線壓力後，短線賣壓順勢出籠，目前高點套牢實在賣壓太重，預估只能慢慢往上整理，整理期將達2~3個月，但10月5日的低點不會再破，若台股後市想要再攻則需看晶圓雙雄的表現。

盤面上，晶圓雙雄都收紅，台積電今日收在592元，上漲0.34%、聯電收在59元，上漲2.43%；高價電子股中股王矽力-KY(6415)收4650元，上漲1.42%，不過，信驊(5274)、力旺(3529)、大立光(3008)、祥碩(5269)等紛紛收黑；航空雙雄挾著各國陸續降級解封以及貨運進入旺季，華航(2610)、長榮航(2618)收盤漲幅都在4%以上。

由籌碼面來看，在現貨市場方面，外資昨日站在賣方，在期貨市場，外資回補空單1000餘口，目前整體淨空單口數約2.2萬口。目前全球疫情漸獲控制，對經濟恢復動能有很大的助益，台股整理後，後市仍猶有可為。