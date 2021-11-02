高盛公布對美國升息時間表的最新預測，由於預期美國通膨將居高不下，該投銀認為美國疫後的第一次升息時間將落在2022年7月，比先前的預測提前了整整一年。

高盛首席經濟學家Jan Hatzius在報告中指出，將聯準會升息時間的預測提前，是因為現在我們預期當量化寬鬆（QE）政策完全退場時，美國的核心個人消費支出（PCE）通膨仍將漲破3%，而核心CPI通膨率也仍將漲破4%。

聯準會本周將召開為期兩天的貨幣政策會議，市場普遍預期美國央行將在周三會後宣布啟動縮表的計畫，並於明年中讓量化寬鬆（QE）政策完全退場。

這也表示，高盛預期聯準會從QE退場到調升基準利率將「無縫接軌」。

目前聯準會每月的政府公債和不動產抵押貸款證券（MBS）購買規模為1200億美元。

Hatzius表示，如果新冠疫情、通膨、薪資增長或通膨預期出現非常令人意外的發展，高盛可能再度修正預測。高盛並預期聯準會將在2022年11月第二度升息，之後每年還將升息兩次。