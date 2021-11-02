指揮中心擬在11月開放混打疫苗，發言人莊人祥今證實，不只開放AZ混打BNT，也有機會開放AZ混打莫德納，兩者的到貨量將決定有多少人可以進行混打。另外，莊人祥也透露，混打疫苗基本上不會侷限是哪類人，換句話說只要接種第一劑AZ逾10周者都可以混打。

11月是提供BNT或莫德納混打？指揮中心發言人莊人祥今在記者會上表示，對！有關BNT與莫德納疫苗的部分，還要考慮年底前還會到貨多少的量，現在已經打第一劑的有多少人，再去評估第二劑施打的量，所以這兩款疫苗都在考量之中。

莊人祥指出，11月將開放的疫苗混打，不會分類別開放，但應該還是會規定AZ第一劑打完10周以上才可以混打，至於要開放多少人數，則要取決於疫苗的量，但基本上應該不會侷限是哪個身分類別的人才可以混打，到時候會是全類別、全年齡做開放。

莊人祥表示，接下來11月，指揮中心會針對目前現有的BNT與莫德納疫苗的到貨量來決定多少人進行混打，一切都還在做最後評估中。

莊人祥也透露，近日應該還會有雙邊疫苗，也就是直接洽購的莫德納疫苗還會有一些量再進來，但確切的量都還在精算中。

指揮中心表示，國內混打相關研究會等到發表在國際期刊後才會公布。醫療應變組副組長羅一鈞表示，研究並非一個時間點的抽血結果出來就完成，全程計畫要3到6個月，現在只有初步的結果，若有需要跟民眾額外提醒的地方就會先說明。

另外，莊人祥指出，昨天共有82件疫苗接種後的不良事件通報，其中36件為非嚴重事件，6件死亡通報。死亡個案包含一例接種AZ，年齡為87歲；4例接種莫德納，年齡介在71至80歲；一例接種高端，年齡為61歲，目前疫苗接種後死亡通報總數來到1006件，其中有728件來自AZ、234件來自莫德納、30件來自高端、14件來自BNT。