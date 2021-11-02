台灣世界展望會發現，超過6500戶國內服務家庭，家裡水電設備或管線老舊，不僅增加家戶能源開銷和碳排量，更潛藏電線走火等居家安全的危險因子，因此與IKEA共同發起「IKEA點亮偏鄉希望」計畫，協助「能源弱勢」家庭改善居家環境。

台灣世界展望會代理會長李紹齡表示，展望會各項服務皆回應聯合國永續發展目標（SDGs），「IKEA點亮偏鄉希望」計畫即致力落實SDG 13氣候行動，許多弱勢家庭生活捉襟見肘，無暇顧及節能減碳等永續行動，因此協助家戶汰換耗能設備、改善居家空間，再推動節能與防減災知識宣導，讓資源相對不足的偏鄉及弱勢家庭，也能一同參與減緩氣候變遷的行動。

台灣世界展望會服務的國內兒少中回到家裡，面對老舊耗能的設備，想落實「節能減碳」實在困難。長期就著暗黃燈光寫作業、天氣燠熱也不敢開電扇或冷氣，對孩子健康和居家安全更造成影響。如11歲的小萱（化名）和奶奶、爸爸及哥哥同住，這兩年夏季屢創高溫，罹癌的奶奶和有過動症狀的哥哥遇到炎熱天氣，特別難受。

只是家中定頻冷氣時好時壞，且降溫效果有限，開久了又增加電費，而爸爸的收入要照顧全家已經很不容易，無法換購新冷氣。透過「IKEA點亮偏鄉希望」計畫，台灣世界展望會為小萱家更換節能冷氣，讓一家人不再苦於燥熱環境。

去年「IKEA點亮偏鄉希望」共幫助逾500戶家庭改善居家空間，並減少56公噸的碳排放量，為減緩全球暖化盡一份力。台灣世界展望會邀請各界持續支持「IKEA點亮偏鄉希望」計畫，改善弱勢家庭的居住空間，一起打造你我期盼的永續未來。