目前全國有7.3萬名青少年陷入新興菸品（含電子煙、加熱菸）危機，但卻無法令可管。家長及校長團體今天站出來提出兩點呼籲：一、行政院勿以增加稅收為由，開放加熱菸合法化；二、台北市應於本會期通過雙禁電子煙與加熱菸的「新興菸品管理自治條例」。

根據國民健康署調查，高中職學生使用電子煙比例由107年3.4％竄升至108年的5.6％；國中生則由107年的1.9％上升至108年的2.5％。推估至少5.7萬名青少年使用電子煙，更有1.6萬青少年使用加熱菸。

全國家長會長聯盟號召各縣市家長團體及中華民國中小學校長協會召開「7.3萬青少年陷入危機，禁止加熱菸、禁止電子煙」記者會，呼籲行政院及台北市政府，盡速通過禁止電子煙及加熱菸的法律，以保護青少年。

台灣兒科醫學會秘書長彭純芝說，根據國外研究，電子煙及加熱菸等新興菸品含有1萬5000多種毒物，可能造成人體心血管、腦部或肺部損害。若以肺部傷害者來看，90％要住院、50％住進加護病房、20％要插管。

「新興菸品對人體的危害不輸給新冠肺炎。」彭純芝表示，因吸食電子煙或加熱菸而住院的人中，他們出院回家後，仍有24％要繼續使用氧氣；住院的人中，也有2％死亡。

全國家長會長聯盟理事長潘品睿說，《菸害防制法修正草案》14年未修，行政院長蘇貞昌責無旁貸，應該督促盡快完成修法，將新興菸品納入管理；台北市議會本會學期也要審議《台北市新興菸品管理自治條例》，希望可以明確禁止電子煙及加熱菸。

中華民國中小學校長協會理事長張信務說，7.3萬個青少年陷入新興菸品危機，這個數字讓人覺得怵目驚心，校長們支持政府修法，將電子煙及加熱菸納入管理，學校人員可以更有依據來建構友善校園，學生也可在學校安心學習。

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