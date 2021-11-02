北市一名24歲馮姓男子，2日凌晨在長安東路居酒屋消費，因對埋單金額不滿與店家發生糾紛，馮男回家後揚言要自殺，馮男祖母陪同他到中山分局中山一派出所報案，警方以自殺通報處理後，不料，馮男凌晨3時許，又打電話到1999，情緒激動地聲稱警方都不處理，下午要買汽油去市政府自殺。

信義分局獲報後，立即規劃線上警力、三張犁派出所加強市府周邊巡守、盤檢可疑人車，並至1999話務中心調閱通話記錄，將馮男帶回偵辦，馮坦承一時氣憤才打電話，警方訊後，將馮男依恐嚇危安罪嫌函送法辦。