含萊克多巴胺美國豬肉自今年元月起開放進口，農委為主委陳吉仲今(2)日表示，我國已訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許量，這是為了讓台灣能夠接軌國際走向世界，也是對國家發展利益最大的決策。而4大公投關係到台灣的能源轉型、經貿布局、以及民主發展的未來，「我想邀請大家在12月18日一起投下4個不同意。」

陳吉仲表示，因應萊豬進口，已透過嚴管邊境、強制產地來源國標示、國內養豬維持禁止使用萊克多巴胺、百億養豬產業升級基金等配套措施因應。如今萊豬開放進口已經10個月，今年1到9月進口豬肉的數量比起去年同期減少了10％以上，其中美國豬肉的進口數量僅有去年同期的21％，佔總進口量的比例更是從去年的22％大幅降低為5％，我國國內毛豬生產不只未衰退，還因有完整配套措施使得國產豬肉的自給率從90％上升到93％。

他說，今年毛豬平均批發價格創下20年來新高，大部分時間豬價都維持在每公斤70到85元之間，甚至6月到8月的平均豬價都超過每公斤80元，再加上百億養豬產業基金的協助，豬農的收益維持穩定，產業也持續提升。在外銷方面，去年的豬肉產品出口量比前年增加97％，超過5000公噸。

陳吉仲指出，只要政策顧好國內的養豬產業，無論是內銷或外銷，台灣接軌國際的做法，不但不會讓我們的養豬產業完蛋，如今正值加入CPTPP的關鍵時期，有必要向國際證明台灣確實有能力遵守國際規範，可以參與世界的運作。

此外，4大公投所牽涉的議題，關係到台灣的能源轉型、經貿布局、以及民主發展的未來，希望大家能用最理性的態度，好好思考如何選擇，才最符合國家的需要，「我想邀請大家12月18一起投下4個不同意。」