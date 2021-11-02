桃園市龜山區龍華、迴龍里與八德區大仁、大明里共4里正式實施專用垃圾袋試辦計畫，經1個月宣導期後，11月1日起進入第2階段，里民必須使用桃園市專用垃圾袋丟垃圾，否則清潔隊將一律拒收。

環保局表示，自9月中起陸續發放專用垃圾袋至試辦區里民家中，10月1日起開始試辦使用專用垃圾袋，這1個月跨縣市丟垃圾的情形大幅減少，與上月同期比較試辦區4條清運路線合計，每日減少約3.5公噸垃圾，收運垃圾量減少1至2成，垃圾車準點率更高達9成以上。

環保局指出，11月1日起正式開啟為期1年的試辦計畫，正式上路第一天，環境清潔稽查大隊長羅文林也親自到場瞭解收運狀況，清潔隊稽查員則沿線稽查是否有未使用專用垃圾袋違規情形。

環保局提醒，未來這4里若民眾未使用專用垃圾袋丟垃圾將拒收，現在每個一般家戶提供100個專用垃圾袋，預計下次配發日於12月中旬，還沒收到專用垃圾袋者或是不夠者，則可至里辦公處領取或撥打服務專線專線洽詢（03-3313508、03-3313510）洽詢。

環保局說，僅家戶垃圾須使用專用垃圾袋，資源回收物、廚餘與大型家具等仍依照以往模式回收，現階段專用垃圾袋雖免費提供，但呼籲民眾在倒垃圾時應做好垃圾分類、資源回收，廚餘瀝乾水分後再倒入廚餘回收桶內，從源頭降低垃圾量。