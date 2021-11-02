清華大學將於本周五推出科技魔幻歌劇音樂會《薩勒姆風暴》。（清華大學提供／陳育賢新竹傳真）

清華大學強調跨領域學習，舉辦音樂會也要跨領域結合電玩風格與互動科技，本周五在新竹市文化局演藝廳推出的歌劇音樂會《薩勒姆風暴》，就有2／3的演員及幕後工作人員來自音樂系以外的跨域生，舞台設計也找來資工系教授跨刀，以新型態互動科技呈現劇中如夢似幻的魔法場景。

清華音樂系主任張芳宇表示，為了呈現《薩勒姆風暴》劇中的魔幻場景，特別邀請清華資工系副教授胡敏君加入團隊，她帶領兩位橫跨藝術與資工領域專長的學生，應用AI人工智慧為此劇設計電腦視覺即時骨架與動作捕捉系統，與負責舞台整合設計的老師黃申全合作，台上的攝影機只要捕捉到演員的特定動作、手勢，如施咒時即會出現魔法特效。

胡敏君團隊同時也為音樂會開場設計了如同電玩遊戲的人物介紹，如介紹驅魔師黑爾的時候，就會顯示他的勇氣值、魅力值、支配權、洞察力等數值，方便觀眾了解角色，也增添看劇的趣味。

張芳宇表示，此次參與音樂會的40位演員及幕後工作人員當中，有2／3透過公開甄選而來，學生系別橫跨多個領域，包括電機系、運動科學系、心諮系、計財系、教育學院學士班、人社院學士班等多元科系的學生。

清華大學同時指出，《薩勒姆風暴》邀請金曲獎最佳作曲人李哲藝創作全新曲目，劇本由導演、音樂系兼任講師張育嘉改編，幼教系副教授劉淑英編舞，陣容堅強。音樂會將於5日晚間7點在新竹市文化局演藝廳演出，索票網址為： https：／／forms.gle／NUmQxXA5DXvjWLNSA。