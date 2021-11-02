全球離岸風電領導企業沃旭能源2日宣布，大彰化東南及西南第一階段900MW（百萬瓦）離岸風場，首座百分之百在台灣製造的風力發電機管架式水下基礎，已由中鋼旗下興達海洋基礎公司完工，並通過所有檢驗完成產製。這是沃旭在亞太地區推動離岸風電在地化的重要成果之一，並扶植本地供應商從無到有，建立離岸風電大型鋼構零組件在地生產能力。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，公司很高興看到新進供應商興達海基，成功完成生產首座風機管架式水下基礎，沃旭、興達海基及其下游供應商，在過程中攜手努力，從無到有，克服困難，這是非常值得驕傲的成就。

興達海基在毫無離岸風電經驗的情況下，透過與沃旭緊密的合作與學習，在過去三年中，逐步建立提升焊接及製造技術，並達到國際品質環安衛標準要求。接著，興達海基需要複製成功經驗，並進行連續生產，沃旭預計於明年初安裝這批百分百在台製造的管架式水下基礎。

風機管架式水下基礎為巨大的鋼鐵結構，每座重量超過1200公噸、高度為60至80公尺（相當於20至30層樓），包含上千個大小零組件，結構龐大的水下基礎，是因應大彰化東南及西南第一階段離岸風場氣候與海床狀況，而量身打造的特殊設計。目的是要確保水下基礎能夠在海上屹立不搖至少25至30年。

因此，水下基礎生產組裝，需具備傑出的技術能力與製造經驗，才能確保成品符合離岸風電產業品質和環安衛國際標準，這對台灣在地供應商來說，至關重要，如此一來，他們才可能進軍亞太區，甚至國際市場，與其他供應商競爭離岸風電龐大商機。

沃旭自來台第一天起，就致力協助本地供應商提升生產能力、打造在地離岸風電供應鏈，並在大彰化東南及西南第一階段離岸風場，承諾使用在地最大產能。同時，更額外做出許多努力，以協助新進供應商取得合作成功。

以水下基礎為例，沃旭遠遠超出作為合約業主所應承擔的責任與義務，從簽約至今三年間投入來自歐洲總部和亞太團隊的龐大資源，挹注的人力時間，累積超過15萬工時，全力協助興達海基成為合格離岸風電供應商，包括2018年提供興達海基水下基礎轉接段試做合約和技術輔導，協助興達海基熟悉製程，並於2019年9月成功完成首座台灣製造轉接段，為製造風機水下基礎、落實國際品質安全環境衛生標準打下重要基礎。

沃旭從歐洲及亞太區派遣專家、雙倍人力長期駐點在興達海基位於高雄的廠區，就近提供及時協助。另額外承擔一級供應商的責任，派遣專家前往22家本地公司、超過30個廠區，協助興達海基指導龐大下游供應商體系，訓練高階焊接技師。

這些額外努力超出了離岸風電業界慣例，展現沃旭落實協助台灣打造堅實在地供應鏈的承諾，並透過優質本地與國際供應商攜手合作，確保台灣首座大規模遠岸風場-大彰化東南及西南第一階段離岸風場，均能夠如期、如質、安全於2022年底前完工，為台灣能源轉型做出重要貢獻。