在疫情的催化下，全球投資趨勢大躍進，顛覆式創新不僅成為全球企業勝出的命脈，更是投資人的新金脈，路博邁投信將國外給私人銀行用的顛覆創新策略引進台灣，推出台灣第一檔專注投資於顛覆式創新企業的投信基金，期為台灣投資人掌握新財富。

路博邁投信總經理陳正芳表示，全球經濟已從過去由主要國家或產業帶動，逐漸轉由各種趨勢所驅動，而顛覆式創新是當中最具影響力的主題之一。1995年時，作為S&P 500指數成分股的企業平均停留在指數的時間為30年，到了2015年，縮短成25年，預期到2025年，將再進一步縮短為約15年。顯示企業必須要不停創新或轉型尋求突破企業生命才得以延續。

路博邁顛覆式創新股票基金經理人王昱如則表示，顛覆式創新的力量正在加速，全球現正面臨各項創新技術的拐點，轉換至投資上，其實就是各種甜蜜點可期。

觀察全球顛覆式創新股票代表指數，可發現其自成立以來每年皆正報酬；而在累積報酬表現方面，統計自2014年底至今年10月底，顛覆式創新股票的報酬率為203％，表現優於全球成長股票的139％、以及全球股票的79％。值得注意的是，顛覆式創新指數與世界指數的報酬差距近幾年明顯拉大，特別是2020年疫情爆發後，顯示顛覆式創新的成長動能更為加速，並進一步推動報酬表現。

王昱如也表示，過去由科技股一枝獨秀的局面近年也出現轉變，由科技創新所產生的動能正擴及至其它產業，推動各領域革新。以醫療產業為例，2016至2020年，全球有228個新藥獲批，較十年前成長超過100％。因此，顛覆者企業絕非科技產業專屬，精準醫療、金融科技、寵物經濟、社群電商甚至永續環境等，都是顛覆式創新的投資主題。

路博邁顛覆式創新股票基金投資標的，除了涵蓋的主題廣泛與具彈性之外，也將鎖定位於「顛覆式創新進行式」的加速成長企業，以掌握最具爆發力的發展階段。這是因為位處創新初期的企業，產品或服務仍處高風險的實驗階段，因此投資報酬波動大、且獲利能力待驗證；而處於成熟階段的企業，則因為市場需求大多已飽和，再上漲空間有限。

全球商業模式創新已成主流趨勢，預估將是投資人的新投資焦點。路博邁顛覆式創新股票基金即將於11月15日開始募集，保管銀行為臺灣企銀，基金共有新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣五種計價幣別選擇，提供投資人多重選擇。