全球最大汽車租賃公司赫茲（Hertz）向特斯拉訂購10萬輛電動車（相當目前10分之1特斯拉年產能）的消息釋出，進一步對特斯拉股價表現造成激勵，站上歷史新高飆破1000美元，特斯拉名列市值破兆企業之一。富邦未來車（00895）ETF追蹤的MSCI ACWI IMI精選未來車30指數第一大成分股即為特斯拉，佔比高達27％，近期表現十分亮眼，深獲投資人青睞，在持續看好特斯拉未來銷售與營收表現下，富邦投信建議仍可伺機加碼富邦未來車（00895）。

近期受到特斯拉與未來移動趨勢上揚影響，富邦未來車（00895）ETF持續受到投資人的青睞，該ETF經理人蔡宗勲分析，近期特斯拉飆上歷史新高，主要是破壞式創新的電動車產業，成長力道強勁，預計2021全年較2020年成長98％，而身為電動車龍頭的特斯拉，各方面都繳出亮眼成績單。近期公布的第三季財報，特斯拉單季營收為137.57億美元，較去年同期成長57％；單季毛利率為26.6％，年增3.08個百分點；單季營業利益為20.04億美元，年增大幅增加148％。

展望電動車產業發展趨勢，現在仍在起步階段。各國政府為了達成減碳目標，在法規和政策方面加大力度推動車輛電動化，中國政府亦承諾於2030年前達到碳頂峰的目標。根據勤業眾信研究報告顯示，電動汽車全球總銷量成長趨勢，2030年將達到3110萬輛，2020年至2030年的年複合年成長率達29％。

此外，以智慧型手機為破壞式創新為成功案例說明，蘋果從2007年1月正式發布第一代智慧型電話，歷經近15年，股價上揚逾4800％。特斯拉逾2016年3月31日發布首款平價電動車，於2020年首度達成全年獲利，並且於全面大電動車時代仍有發展空間，因此持續看好特斯拉未來銷售與營收表現。

綜上所述，富邦未來車（00895）ETF所追蹤的MSCI ACWI IMI精選未來車30指數，可說完整捕捉到相關產業中上中下游的重點公司，將所有引領未來車趨勢的領頭羊一網打盡，因此蔡宗勲強調，富邦未來車（00895）ETF不只是電動車的投資組合，而是鎖定未來移動趨勢，鎖定未來車10年商機，現在正是長線佈局未來車的好時機。