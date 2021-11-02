新竹縣客家武獅多源自芎林鄉，目前僅剩鄭家獅和張家獅2個獅團，縣府文化局協助成立協會進入社區和學校推廣武獅技藝，日前鄭家獅在義民廟進行成果展後，7日將與張家獅在東興圳舉辦的新竹縣客家藝術節登場，期將這項客家技藝推廣給更多人知道。

80歲的新竹縣客家武獅文化協會團長張健銨，從14歲學習武師，他說芎林客家獅巔峰時期有4家獅團，如今僅存鄭、張兩家，協會為推廣這項傳統文化，進行腳本設定、劇情排演、對白設計、音樂演奏等培訓，期望有更多年輕人能將客家技藝繼續傳承。

張家獅第三代傳人張家斌，是21歲大學生，但舞起獅來動作乾淨、矯健，如同一隻活靈活現的獅子。他說，從小看家人到各地表演，也會看爸爸拍的武團影片練習，被認為有很好的天分，便開始從蹲馬步的最基礎動作練起。

張家斌說，如今全台擁有完整傳統體系的客家獅已經不多，為保留及發揚這項傳統技藝，現在選擇待在武獅團，並盡量透過藝文活動演出，增加客家獅的曝光，希望讓更多年輕人了解這項珍貴的傳統文化。

7日在東興圳景觀公園將舉辦新竹縣客家藝術節，將加入客家傳統藝術體驗，由張家獅、鄭家獅兩團人員，帶民眾體驗如何擺弄方口獅、打鼓等，重現古早客庄文化。

同時，還有「客家八音大匯演」，邀請8團的八音團重現早期八音班節目表演「堵班」，會場並有文創市集、親子劇團、晒福菜及柿餅裝置藝術等精彩活動。