原位於台北大直ATT百貨的「世紀星」滑冰世界，因租約糾紛，去年無預警歇業，有逾千名消費者繳了錢，課還沒上完，因此受害。其中6名消費對「世紀星」楊姓負責人提告詐欺，但因「世紀星」歇業後仍持續償還債務，台北地檢署認為不構成詐欺，2日處分不起訴。

去年11月6日，ATT百貨突然公告，指「世紀星」租約已於當年10月底終止，並將拆除滑冰場。由於有逾千名消費者繳了學費，課還沒上完，未使用課程的價值超過1000萬元，「世紀星」也未給予補償措施，許多消費者紛紛找消保官協助。

「世紀星」直到台北市消保官介入後，才透露因資金耗盡，無法繼續營運，並提供消費者退費登記。不過，台北市法務局今年初又發布消費警訊，指「世紀星」公告無資金退款，有6名消費者認為，「世紀星」明知營運出狀況，卻仍繼續收費，因此控告楊姓負責人詐欺。

檢察官認為，「世紀星」歇業的主因，是無法解決與ATT的租約糾紛，在這之前並無明顯營運問題，且從歇業迄今，「世紀星」仍持續處理退費問題，顯見楊姓負責人並無詐欺犯意，因此處分不起訴。