桃園龜山民宅火警 家具、衣物付之一炬 14:542021/11/02 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市龜山區1民宅2日早上發生火警。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龜山區民生北路1間2樓民宅2日早上發生火警，屋內裝潢隔間、家具、衣物起火，燃燒面積達60平方米，桃園市消防局派遣18人、10車前往救援，所幸沒有人員傷亡受困。 桃園市消防局2日早上獲報，民生北路1間2樓民宅發生火警，11時23分抵達現場，12時2分控制火勢，12時46分殘火處理完畢。所幸沒有人員傷亡受困。派遣18名消防人員、9消防車1救護車。 桃園市龜山區1民宅2日早上發生火警。（翻攝照片） 《台北股市》盤中焦點股：長榮、一詮、合勤控、世界、公準 鄉林成都案登場 明年業績看俏 #60 #隔間 #民生北路 #2樓 #日早上 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連8天本土「嘉玲」 境外移入＋4 13:512021/11/02 生活 電商雙11戰火猛 天天1折起 04:102021/11/02 時尚消費 基隆調和市場火警後屋頂崩塌加劇 地方盼速改善 14:302021/11/02 生活 永聯擴版圖 台、馬打造智慧物流園區 04:102021/11/02 產業特刊 本日無本土新增案例 境外移入＋4例 14:202021/11/02 生活 迷昏囚少女66小時拍不雅照 「保全界李宗瑞」2同夥下場出爐 10:572021/11/02 社會 年底拚周年慶消費買氣 徐旭東：除了努力還要施點「Magic」 13:082021/11/02 財經 奈及利亞大樓工地倒塌至少4死 恐有數十人被埋 12:172021/11/02 國際 好友欠債上億裝傻 他暴氣拿開山刀連劈21刀剖肚 10:422021/11/02 社會 楊金龍提三條件升息說 04:102021/11/02 財經要聞 成長率東亞第二 桃園國際機場貨運量上看280萬公噸 14:132021/11/02 財經 社會熱門新聞 陸風衣正妹M腿「當街三人行」 2男搶吻 1女片瘋傳 - 社會 開什麼車很重要？進口車換國產車 遭6年女友嗆「沒面子」 - 社會 疑私刑片曝光！高雄刺青師控保母虐嬰 4男登門甩巴掌 - 社會 年輕女癡戀老闆3年找正宮攤牌 小三與渣男超慘現世報曝光 - 社會 套房變砲房 新竹男當二房東加倍租給應召站下場慘了 - 刑案 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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