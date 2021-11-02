桃園市龜山區民生北路1間2樓民宅2日早上發生火警，屋內裝潢隔間、家具、衣物起火，燃燒面積達60平方米，桃園市消防局派遣18人、10車前往救援，所幸沒有人員傷亡受困。

桃園市消防局2日早上獲報，民生北路1間2樓民宅發生火警，11時23分抵達現場，12時2分控制火勢，12時46分殘火處理完畢。所幸沒有人員傷亡受困。派遣18名消防人員、9消防車1救護車。

桃園市龜山區1民宅2日早上發生火警。（翻攝照片）
桃園市龜山區1民宅2日早上發生火警。（翻攝照片）
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