四大公投案來勢洶洶，賴清德副總統今天表示，今年12月18日的公投案，其中有兩案與電力相關，一個是重啟核四案，另一是三接案，如果這兩項公投案都通過，將對電力站帶來更進一步的衝擊。他籲請大家理性判斷，「讓我們一起站出來捍衛臺灣經濟持續不斷發展」。

賴清德：兩項與電力相關公投案若通過，將帶來衝擊。（取自賴清德臉書）

賴清德今天上午出席「HPE慧與科技臺灣投資策略發表記者會」致詞時表示，臺灣有一些很好的條件，能朝數位經濟方向發展。這次COVID-19疫情，臺灣的公共衛生、醫療水準還有全國人民素質之高，在共同合作的情況下，達到防疫成果，深獲國際社會肯定。

他說，臺灣的資通訊產業群聚非常完整，人才素質優良，加上臺灣是民主法治國家，在智慧財產權及資安方面，具有完善的保護。也因為臺灣是民主國家，公開透明，這些都是數位經濟發展非常重要的元素。未來在數位時代下，我們也會在臺灣民主制度中，藉由保護智財權及資安，打通數位經濟的任督二脈。

近年來，臺灣積極推動法規鬆綁，接軌國際，獲得國際評比機構的肯定。賴清德舉例，瑞士洛桑管理學院(IMD)2021年「世界競爭力年報」，臺灣排名全球第8，較前次上升3名；美國商業環境風險評估公司(BERI)2021年第2次「投資環境風險評估報告」，臺灣居全球第4。

談及臺灣能源發展，他強調，政府一定會竭盡所能，提供足夠能源，也希望藉由增加天然氣取代燃煤，讓臺灣能與2050碳中和的國際發展接軌。

他說，今年12月18日的公投案，其中有兩案與電力相關，一個是重啟核四案，另一是「中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域」，他認為，不可能用核四來取代天然氣發電，如果這兩項公投案都通過，將對電力站帶來更進一步的衝擊，籲請大家理性判斷。