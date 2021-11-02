2024總統誰接棒？吳子嘉揭「綠營困境」曝這大咖會被換下台｜2021.11.02

為拚年底4大公投，民進黨日前啟動上百場說明會，包括總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌都親自上陣說明。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，蘇貞昌下鄉宣講，鼓勵全台挑起對決是很奇怪的事，因開講的目的是爭取民眾支持，但蘇貞昌卻反其道而行，挑起藍綠鬥爭、加深民眾仇恨，看起來比較像在做閣揆保衛戰，可能因此輸掉公投。不過吳子嘉也說，蘇貞昌可能藉此鞏固基本盤，變成民進黨戰神、金剛不壞。

吳子嘉接受《中時新聞網》採訪時坦言，蘇貞昌這招非常有效，若藍綠衝突，明顯會輸掉公投，因為公投不能只靠基本盤，像反萊豬公投，跟抗中保台有什麼關係？跟藍綠有什麼關係？這是基本食安問題，但把它變成親美、反美；親中、反中的衝突，完全用政治鬥爭處理民生議題，民眾不會買單，所以公投一定會輸，但蘇貞昌可能藉此鞏固基本盤，會變成民進黨的戰神，當這樣的形象出來，甚至支持度會超越蔡英文，變成金剛不壞之身。

不過吳子嘉也說，這是蘇貞昌的計畫，但結果要等到12月18日後，民眾的氛圍跟民進黨支持者買不買單。

美麗島電子報董事長吳子嘉。（圖／中時新聞網畫面）

若未來幾場開講都以仇恨為基礎、以衝突為方式、以藍綠對決為目標，吳子嘉直言，會變成藍綠大戰，但看起來國民黨火力沒那麼大，未來會不會有理想效果還有待觀察，但蘇貞昌的計畫跟企圖心已表露無遺，看起來是一場腥風血雨的鬥爭，並非公投理性的辯論。

而4項公投中，吳子嘉認為反萊豬一定會贏，因為這激起民怨，且到今天為止，蘇貞昌還那麼喜歡製造衝突，從年初疫苗價格、採購，蘇貞昌的鴨霸，在立法院罵立委鄭麗文不要臉，一天到晚搞抗中保台，這種製造衝突的方式都是在分裂台灣民眾，在這種情況下，對地方選舉是不利的，因地方選舉是民眾議題、地方治理為主，人民關心的是水溝有沒有清、路燈有沒有修，或是交通情況、收入好不好，民眾在關心民生議題時，他在搞抗中保台，會讓民眾反感。

吳子嘉也說，蘇貞昌剛好變成國民黨的助選員，而國民黨也變成蘇貞昌閣揆保衛戰的保護者，這兩個矛盾形成，但蘇貞昌現在民調死亡交叉，如果他繼續主導死亡交叉，請問2022誰會贏？剛好變成國民黨助選員，只要蘇貞昌繼續扮演這個角色，國民黨2022勝選機會非常大。