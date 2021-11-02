台中縣市合併升格100年低收入戶數有8319戶，到110年8月上升至20520戶，十年增加146％。市議員楊典忠表示，台中市低收入戶占總人口數的比例遠高於全國平均值居六都第五名，市府應共同協助弱勢人口適性就業，並提出更有成效脫貧計畫。副市長黃國榮強調，市府將提出更具體的脫貧計畫。

楊典忠說，依市政府主計處統計資料，台中市低收入戶戶數與人口數都是倍增，低收人口數從100年21217人，到了110年8月上升至44713人，十年增加110％，可見縣市合併後，台中市低收入戶呈現增加的趨勢。

楊典忠指出，根據衛福部統計資料，105年至109年全國與六都低收入戶與總人口數占比，台中市只減少0.01％，台中市低收入戶占總人口數的比例遠高於全國平均值，居六都第五名；五年來台中市低收入戶數佔總人口數比例不僅高於全國各縣市平均值，還比其他四都台北、新北、高雄、台南還高。

楊典忠表示，身在台灣第二大城的低收入戶聲音，台中市政府官員有聽到嗎？

鑑於台中市低收入戶、中低收入戶人數占總人數比率持續增加， 且與全國之遞減趨勢背道而馳，為有效促進弱勢人口脫貧自立，市府應加強社政與勞政機關跨域合作，共同協助弱勢人口適性就業，以增加家庭經濟收入。

社會局長彭懷真表示，有關脫貧計畫101年起推動「台中市自立家庭築夢踏實計畫」至今滿十年，透過相對儲蓄以及教育投資的觀念鼓勵低收入、中低收入家庭父母與子女兩代共同參與，如果每月父母存一千元、子女也存一千元，市府就想對各給1000元，這樣一個月家庭就有4000元的存款，一年就有4萬8000元，這個計畫一次三年就會有14萬4000元。

彭懷真說，市府也會協助理財教育與就業準備，這個方案執行十年下來效果非常好，是國內最成功的方案之一。至於台中市政府自願檢視報告中脫貧計畫的目標「低（中低）收入戶參與脫貧措施涵蓋率」，是配合社會救助法而定。低收入戶計算是依據社會救助法規定，進入低收與中低收入戶並不是羞恥的事情，反而有各式各樣44項的福利，不是要努力把數字下降，到時候消滅貧窮是不好的。

彭懷真強調，透過就業、教育投資、相對提撥儲蓄是好的方法，而質疑戶數比例，台中市在統計上是比較精準的，我們也需要考慮到有些民眾過得很辛苦，應該讓他們享受社會救助法的福利。對於民眾反映梧棲社會住宅的租金過高問題，社會局還有提供低收入戶租金補助。