根據今天公布的研究，主要由人類活動導致的氣候變遷現象，是美國西部頻繁遭到空前森林大火摧殘的主要因素。

法新社報導，2001年到2018年間，森林大火每年平均摧毀美國西部約1萬3500平方公里的土地，是1984年到2000年間的2倍之多。

主導這項研究的加州大學洛杉磯分校（UCLA）氣候學家傅容向「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）表示：「這比我們原先預期快很多。」研究結果由美國國家科學院（NAS）發表。

為瞭解情況何以在如此短的時間內大幅惡化，由傅容領導的美國研究團隊在研究可顯示空氣乾燥程度的「蒸氣壓差」（vapor pressure deficit VPD）時，分析了各種因素。

蒸氣壓差代表實際大氣含水量與大氣含水量最大值之間的差異。蒸氣壓差愈大，就意味有愈多水分從土壤和植物進入空氣中，導致天乾物燥，產生愈來愈可能發生火災的條件。

科學家判定，美國西部野火趨於頻繁，與溫暖季節的蒸氣壓差有密切關連。研究發現，2001年到2008年的5月至9月間，蒸氣壓差大的天數比以往驟增94%。

根據傅容和同僚的計算，過去20年來，蒸氣壓差增加，平均僅32%與「自然」大氣變化有關，其餘68%增幅是全球暖化導致，而暖化多歸咎於人類活動。

傅容表示：「在2000年之前，我們光靠天氣模式就可以詳盡解釋這種易於發生火災的天氣，但如今我們觀察到的這類天氣，只能解釋其中30%。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1101102