有民眾向桃園市議員黃敬平投訴，指稱平鎮區大仁街獅子林社區活動中心前，每到深夜常會聚集不良青少年，每晚他們的吵鬧聲嚴重影響附近居民睡眠。尤其1日晚間居民拍下青少年疑似霸凌影片，只見7、8人聚集在籃球場，其中1名男子下跪向另一名女子不斷磕頭道歉，過程中還有其他人出腳猛踹該名男子，也讓周圍住戶擔憂治安問題。

平鎮警方表示，該案兼發生在1日晚間10點多，在平鎮區大智街獅子林活動中心旁空地，一群男女圍著一名男子不斷叫罵，男子最後下跪道歉後，一群人最後一哄而散。員警接獲民眾報案後立即前往現場查處，而鬧事的男女已經離開現場，據留在現場26歲下跪的紀姓男子表示，自己的身體並沒有受到傷害，而且不需警方處理。

警方主動調查發現，案發當時在現場共有8名男女，大家彼此都是朋友，因為紀姓男子平常做人處事遭到其他朋友的不滿，加上他又常常揶揄26歲蕭姓男子的女友，所以蕭男才夥同友人將紀姓被害人約出來要求他道歉，紀男自知理虧同意下跪道歉，事後也不願提出任何告訴。

警方說，雖然紀男並無提告，但蕭男等人在深夜聚眾妨礙安寧，已將相關行為人約談到案，並依社會秩序維護法裁罰。