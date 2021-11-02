廣興宮10月30日上午舉行「獨王」聖誕慶祝，信徒隆重祭拜，不料31日凌晨2點被附近電子遊藝場的年輕人發現寺廟冒煙而通報搶救，雖然火勢1小時控制，但大殿的神像燒毀嚴重。（民眾提供）

西螺鎮三山國王廟「廣興宮」大殿日前遭祝融之災，正殿嚴重燒毀，290多年歷史的巾王、明王、獨王神像遭火吻部分炭化，但因未具文資身分，有實無名，無法獲補助修復；三山國王廟屬客家廟，但西螺鎮公所尚未作客家地區資源調查，也不具客家身分，廣興宮修繕有賴信徒自力救濟。

廣興宮10月30日上午舉行「獨王」聖誕慶祝，信徒隆重祭拜，不料31日凌晨2點被附近電子遊藝場的年輕人發現寺廟冒煙而通報搶救，雖然火勢1小時控制，但大殿的神像燒毀嚴重，歷史久遠的巾王、明王、獨王神像也遭火吻，頭冠、披甲、衣服付之一炬。

廣興宮的三山國王是從彰化縣溪湖鎮荷婆崙「霖肇宮」的三山國王分靈而來，霖肇宮沿革435年，廣興宮三尊神像也已290多年資歷，但從未申報文資審議。

廣興宮副主委、縣議員李明哲表示，廟方目前把神像請出來大殿前讓信徒檢視，廟方邀請民俗專家黃文泰勘查提供神像修復意見，黃文泰建議以批土方式彌補炭化的傷痕，重新彩繪，取代重刻新神像。

李明哲表示，黃文泰曾修復西螺鎮七座里長山宮三山國王廟因雷擊引火而燒毀成炭化狀態的神像，他建議修復神像必須謹慎，應先召開會員大會請示神明共同完成。

廟方盼能盡速修復大殿及三尊珍貴神像，縣府民政處尋求客家委員會補助，不過經查西螺鎮公所迄今仍未進行客家地區資源調查，尚未具客家身分而滯礙難行；縣府文化觀光處文資科也表示，該廟建築及佛像文物也未申請文資身分。

民政處表示，可協助修建寺廟外部公共安全設施；文觀處則表示，將行文給具古物身分的管理單位提醒請加強文物保存管理。