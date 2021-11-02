一年一度的晨光公益市集本周日將登場！嘉義市政府連續五年委託晨光智能發展中心辦理公益市集進行兒童發展早期療育社區宣導，今年不僅邀請到義縣六腳鄉的笑瞇瞇老奶奶懸絲偶劇團演出，此外更設置故事攤位、科學攤位等好吃好玩活動，邀請親子一起來同樂。

粉色活動海報，傳達溫心情感。（圖／晨光提供）

今年市集主題為「溫心」，為宣導兒童發展早期療育的重要性，期待透過活動，讓社區民眾對早期療育有更深一層的認識。晨光智能發展中心主任姚淑芬表示，晨光智能發展中心長期為嘉義縣市地區的發展遲緩兒童家庭提供服務，透過專業的教育提升幼兒的發展潛能，每年服務超過100個慢飛天家庭，因為有專業團隊的支持，兒童的發展與能力才有顯著地進步，市集能在疫情漸趨緩的此刻舉行，對這些家長及孩子來說，就像晨光一般，照亮他們生活角落，也溫暖你、我的心。

「還記得今年畢業的小吟剛來到中心時一直很抗拒練習走路，每次復健課都嚎啕大哭，現在雖然還是需要穿矯正鞋，但已經可以自己獨立行走，動作能力有大幅進步。」晨光智能發展中心副主任邱于倩說，今年第18屆有20位畢業生順利升上國小或是轉銜回歸至一般幼兒園就讀，提起畢業生，她臉上滿是欣慰的神情。

邱于倩表示，目前中心日照托育服務60位發展遲緩兒童及身心障礙者，也設置到宅療育服務以服務偏鄉地區家庭，每年平均約接收上百個案，其中不乏經濟困頓的個案，在早期療育漫長的過程中，療育費、交通費等，都是照顧者家庭的一大壓力，希望透過公益市集早期療育概念的宣導，激起大眾對慢飛天使的關注，一同支持早療教育。

今年度晨光公益市集將於11月7日（日）上午9點至下午4點，於中心所在地（嘉義市東區忠孝一街98號）舉辦，現場有三隻小兔義式冰淇淋、星巴克等嘉市好店設攤之外，還有紙芝居說故事、甜心貓遊樂園、跟著叮叮玩科學等，適合親子同樂的活動遊戲，重頭戲更邀請受到許多民眾歡迎的嘉義縣六腳鄉的笑瞇瞇老奶奶懸絲偶劇團演出，歡迎民眾一同共襄盛舉。公益市集中義賣所得的盈餘也將使用在幫助中心弱勢孩童。歡迎假日闔家前來同樂，也幫助慢飛天使，讓他們可以安心地快樂成長茁壯。