友達(2409)先前法說會指出，由於商用機種需求強勁，是第4季主要支撐動能。TrendForce表示，2022年商用機種需求可能隨著經濟持續成長而有所延續，再加上數位轉型的帶動下，預估2022年整體筆電面板出貨量為2.79億片，小幅成長0.3％。

今年受惠於宅經濟效應帶動，自第1季至第3季筆電面板出貨量走高，且上游材料如IC、Tcon供給增加，第3季筆電面板出貨達7227萬片，季增7.1％，創單季新高。

不過，面板需求已經開始出現部分轉弱的跡象，目前商用機種需求仍強，消費機種與Chromebook需求皆已開始下滑，而隨著Chromebook需求下修，其主流尺寸11.6吋面板出貨數量也隨之下降，第3季僅達1088萬片，季減28.3％，預估第4季將再進一步減少。但由於商用機種需求仍強勁，面板廠迅速轉往14吋及15.6吋面板，兩款尺寸第3季合計出貨量達4645萬片，季增20.2％，也成為推升第3季整體筆電面板出貨創新高的關鍵原因。

面板廠適時調配，2021年下半年筆電面板出貨不至於受到Chromebook與消費機種需求轉弱而有太大影響，預估第4季筆電面板出貨量可達7115萬片；2021全年出貨量則有望達到2.78億片，年增23.2％。

展望2022年，受到2020～2021年筆電面板出貨大幅成長的激勵，使各家面板廠對於明年筆電面板出貨計畫均相當積極，各家面板廠的出貨計畫總和將達3.3億片。然須注意若明年沒有相應的筆電需求，筆電面板將有供過於求可能，並對其價格產生壓力。