八吋晶圓代工廠世界(5347)對第四季展望持續樂觀，董事長暨總經理方略表示，由於客戶晶圓代工需求持續增加，公司第四季將維持成長。預期季營收在123億元至127億元之間，比第三季的118.78億元增長3.55~6.92%；並預期至明年上半年都能維持高的產能利用率。

世界先進下午舉行線上法人說明會，說明第四季展望。隨著客戶需求續強，預估單季營收再創高，以增幅平均值來看，營收季增率約5.23%。世界先進本季毛利率預計將介於45.5%至47.5%之間，平均值約46.5%比第三季的45.8%續揚；營業利益率則預計將介於34%至36%之間，平均值35%，亦可望比第三季之營業利益率34.2%再攀高。

世界先進董事長暨總經理方略表示，晶圓代工需求持續增加，訂單能見度方面，預期公司2021一整年至2022年上半年均能維持高的產能利用率。方略指出，預期明年需求續增，所有產品線的需求預估都有成長，加上公司產能增加，對於2022年保持正面樂觀的看法。

世界先進今年因應廠房維修支出以及機台去瓶頸等，加上為了增產擴買廠房及機器設備等所需，全年資本支出估達85~90億元之間，比先前預估的85億元再小幅上修。先前法說會已將資本支出由原估的50億元上修至85億元。

世界先進第三季營運創新高，受惠手機面板驅動IC需求暢旺，產品平均售價上揚，推升季營收達118.78億元新高，季增約17%，近高標。

隨著售價揚升，世界先進第三季毛利率達45.8%，逼近原訂目標44%至46%的高標，較第二季拉升4.9個百分點，稅後淨利32.88億元，改寫歷史新高紀錄，季增約26.4%，每股純益2元，稀釋每股盈餘為1.99元。

世界先進前三季業績同創新高，營收312.13億元，年增27.85%，毛利率41.93%，較去年同期大幅拉升9.18個百分點，稅後淨利81.03億元，年增80.7%，每股純益4.94元，稀釋每股盈餘為4.91元。