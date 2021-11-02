女星李宇柔近日腸爆裂，住進加護病房治療，卻爆料被男性清潔人員看到裸體，覺得自己被糟蹋，對此，新光醫院回應：「病人所陳述的都不是事實」，對此，美女醫師吳欣岱針對此事發言，強調「我們可以討論另一個議題，就是醫病關係的權力不對等」。

吳欣岱從報導得知事件始末後，表示可以討論「醫病關係權力不對等」的議題，對患者而言，是專業上的不對等，醫師解釋疾病內容和治療，除了查資料、問親友，剩下來就是彼此間建立的信任，但對醫師而言，病患疾病資訊是隱私，不能對外公開評論，導致患者講的事情不符事實，也很難加以反駁。

醫師吳欣岱認為此事突顯出「醫病關係權力不對等」。（圖／吳欣岱臉書）

吳欣岱表示雙方吃虧情形也不少見，舉例父親看病遇到有醫師不願意花時間解釋，搞得自己一頭霧水還要回家詢問她，但也曾遇過自己患者向院方投訴，但投訴內容和事實不符，還扯到病房鬧鬼之類等荒謬的理由，讓她當下覺得相當委屈，但幸運的是大部分門診患者都很信任醫師，讓她有足夠時間解釋清楚，確保病患不會帶著疑問回家。

網友們也紛紛回應：「我爸在醫院住13個月，每個醫護人員都很負責，拜託不要污名化」、「看過大醫院醫師看診很隨便，還得打客訴專線或找關係，人家才會把你當回事」，對此，吳欣岱強調有些患者對醫師和工作人員態度兩極化，雖然沒明說但都看在眼裡，更爆料醫院的小祕密「醫院病歷上都會標記好相處程度」。