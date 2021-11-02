南韓男演員李映範（又譯：李英範）曾演出《熱血司祭》、《女人的秘密》等知名韓劇，他和喜劇演員盧侑廷有過一段20年婚姻，2015年正式宣布離婚，然而盧侑廷近日受訪卻爆料，李映範當初不但出軌，小三至今還在戲劇圈活躍，更一度氣到哽咽：「恨死她（小三）的程度！」引發外界討論。

盧侑廷近日受訪，被是薩滿教徒的鄭浩根看到心中陰影，鄭皓根表示他看到盧侑廷心中有一個厭惡到想殺死她的女人，對此，盧侑廷坦言：「有，不知道為何她不離開，就是因為那樣婚姻開始有了裂縫，因為那個女人。」這時鄭皓根表示他看到女子的長相，對方還曾和他合作過戲劇。

盧侑廷講到激動處，忍不住聲淚俱下。(圖/翻攝自푸하하TV)

鄭皓根替盧侑廷說出她心中的想法：「現在只要一想到她（小三），還是會氣到腦充血，彷彿天塌下來一般。」盧侑廷也忍不住點頭：「突然在電視上看到她的話，很心累，真的非常累，但我沒辦法說出這件事的原因，是因為孩子們。」同時強調女方從來沒跟他道歉過。

資深男星趁妻懷孕出軌女演員 她見小三越來越紅崩潰：恨死她

盧侑廷無助地說：「我每天都在祈禱，拜託幫幫我讓我可以原諒她，還是做不到。」希望可以放過自己也放過對方，但始終放不下。事實上，早在2人離婚隔年盧侑廷就自爆老公外遇：「在我懷上第一胎時，他就外遇了，女方甚至是和我很熟的演員。」更透露對方如今已經結婚，看到小三活躍的模樣一直無法走出來。