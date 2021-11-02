駐匈牙利台北代表處駐館代表劉世忠（左二）示範製作台南牛肉湯。（市府觀旅局提供／洪榮志台南傳真）

台南美食遠征匈牙利！台南市政府攜手駐匈牙利台北代表處，在匈牙利索爾諾克市的「達米亞尼奇‧亞諾斯（Damjanich Janos Museum）」博物館推出「遠東美味奇遇：台灣美食之都—台南街頭小吃文化影像展」，還將在匈國各城市接力舉行3個月，展期至2022年1月底止。駐館代表劉世忠特別以匈牙利語，介紹台南為台灣的「文化首都」和「美食天堂」，更在現場示範製作台南牛肉湯及台灣刈包；台南市長黃偉哲也上傳虱目魚粥照片，並公開喊話「歡迎親臨台南品嘗」。

市府觀光旅遊局長郭貞慧表示，此次合作市府準備上百張照片與說明，也因為飲食文化的差異，該局還特別做好中英文對照，一一說明食物內容與烹調方式，再提供給劉代表協助轉譯成匈牙利文，以免外國朋友看不懂照片中的台南食物是什麼。

郭貞慧指出，歷經3個月的多次信件與電話往來，才篩選出最後的展覽作品，感謝代表處特別製作第1本以匈牙利語介紹台灣城市及小吃的手冊，透過美食照片及飲食文化故事介紹台南，讓遠在地球另一端的匈國朋友，得以認識台南。

郭貞慧還說，文化影像展接下來還會在匈國其他城市巡迴，最後回到匈牙利首都布達佩斯，歡迎大家通知在匈國的朋友到場共襄盛舉，同時也鼓勵前來台南的遊客多拍台南美食照片上傳各社群平台，增加台南美食的國內外曝光及網路聲量。

此外，觀旅局還建置台南好吃好玩的圖庫系統平台，目前已上傳5500多張照片，並持續蒐羅中；其中就有此次提供給駐匈代表的照片。

黃偉哲認為，台南是著名的美食之都，因為背山面海，孕育豐饒的漁產及山產，加上職人及世代流傳下來的廚藝古法，造就台南美食的美味與獨特性。在台南旅行可從早吃到晚，很多地方都可以吃到好吃的東西，但因受限於疫情，先以美食圖文吸引匈牙利的民眾，讓國際好友「流口水」，也邀請所有喜愛美食的饕客，疫後有機會歡迎親臨台南，一嘗台南料理深藏的文化底蘊。