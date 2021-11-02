彰化一名熊貓外送員在派出所前失控拒捕。（來源：記者爆料網）

熊貓外送員在街頭飆罵。（截自記者爆料網影片）

彰化一名蘇姓熊貓外送員，與一對機車雙載梁姓兄弟在街頭發生口角，不停狂罵還跳針問幾年次、當幾年兵、站好啦，員警前來處理，蘇男還失控拒捕爆發拉扯，造成一名員警受傷，最後脫下口罩時，飄散出濃濃酒味，酒測值為0.57mg/L，最後蘇男被依公然侮辱、恐嚇危害安全、妨害公務及公共危險等4罪移送。

彰化警分局民族路派出所昨（1日）12時許接獲110通報，指中山路與陳稜路口有行車糾紛，該所3名員警前往處理，發現當事人是蘇姓熊貓外送員與一對梁姓兄弟，雙方不知何故發生口角。

梁姓兄弟錄影蒐證，只見蘇男不停辱罵三字經、白癡、白目等語，還跳針狂嗆「幾年次」、「當幾年兵」、「站好啦」、「幹嘛插腰」、「欠教育」、「有叫熊貓嗎？」等語。

員警請雙方到派出所配合調查，豈料蘇男又在派出所前失控暴走拒捕，導致一名蕭姓員警受傷，員警立即依妨害公務現行犯逮捕；等蘇男脫下口罩，散發濃濃酒味，經酒測酒測值為0.57mg/L，梁姓兄弟均為0。警方最後依公然侮辱、恐嚇危害安全、妨害公務及公共危險罪，將蘇男移送彰化地檢署偵辦。