來自台灣的網紅YouTuber小P（Pan Piano），靠著精湛的琴技與凹凸有致的魔鬼身材逐漸在網路上打開知名度，粉絲遍及世界各地。不過近日卻有台灣網友發現小P的影片傳到日本後，竟被批評「穿太露」，意外引發熱烈討論。

隨著直播及影音平台的興起，不少網友憑著亮麗的外表與特殊的才藝，在網路上吸引大批網友追蹤，而小P便是其中之一。她在影片中，雖總是切掉頭部不願露臉，依然憑著高超的琴技，並Cosplay成各種知名動漫的角色，秀出火辣身材而吸引目光，目前她所經營的YouTube頻道已吸引超過280萬人追蹤，人氣持續攀升。

而小P也因為高人氣一路紅到日本去，但眼尖的台灣網友卻發現，日本網友疑似對於她的穿著頗有意見，甚至批評她「穿太露」，讓台灣網友忍不住在PTT上發文並詢問網友「該怎麼反駁才好」引發熱烈討論。大部分的網友表示，許多南韓鋼琴YouTuber的穿搭更加裸露，有些人甚至有穿跟沒穿一樣，因此認為小P的穿搭沒有問題。

不過，也有人跳出來解釋，小P在4、5年前剛開始經營頻道時，沒有太多的噱頭也不會Cosplay，所以人氣較低，這兩年越穿越少、訂閱數激增後，吸引進來的都是看人為主，不是聽音樂，但他也認同小P的方式很有宣傳效果，要不是這樣，單純做音樂的話，人氣恐怕也無法爆炸式的成長。而其他網友看到後也表示十分認同，紛紛留言「以前包滿滿有人去看？」、「韓國都直接穿比基尼」、「日本假學道一堆」。